Die Hoffnung auf ein Überleben wird immer kleiner. Knapp zwei Wochen nach der Zahlungsunfähigkeit und dem Ruf nach Staatshilfen hat die Restaurant-Kette Vapiano in der Nacht nun doch angekündigt, Insolvenzantrag zu stellen. An der Börse sorgt das für einen erneuten Kurssturz. Die Null-Euro-Grenze rückt in greifbare Nähe. Inmitten der Coronavirus-Krise will die angeschlagene Restaurantkette Vapiano beim Amtsgericht Köln einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wegen Zahlungsunfähigkeit ...

