GBPUSD arbeitet erneut an einem Dreieck in der Korrektur. EURGBP hingegen findet im freien Fall keinen Halt, während sich USDSGD an einer dynamischen Kursumkehr versucht. GBPUSD wartet erneut mit einem Dreieck auf Tickmill-Analyse: Dreieck im GBPUSD GBPUSD wartet in der ansteigenden Gegenbewegung zum abwärts gerichteten Tagestrend zum wiederholten Mal mit einem Dreieck auf. Auf Grund der Verortung im korrektiven Aufwärtstrend trägt diese Formation derzeit allerdings einen bullischen Charakter und ...

