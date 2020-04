BERLIN (Dow Jones)--Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat Erwartungen an eine rasche Wiedereröffnung der Schulen nach den Osterferien gedämpft. "Im Moment wissen wir nicht sicher, ob die Schulen am 20. April wieder öffnen können", sagte KMK-Präsidentin Stefanie Hubig den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Sie verwies auf die Einschätzung der Gesundheitsexperten, "die die Entwicklung der Corona-Infektionen im Blick haben und uns sagen, wann und wie wir die Schulen wieder öffnen können".

Wichtig sei eine bundeseinheitliche Regelung in dieser Frage, betonte die SPD-Politikerin. Sie äußerte Verständnis darüber, dass Schulen, Eltern und Schüler möglichst frühzeitig Bescheid wissen wollten. "Im Moment ist die Lage allerdings extrem dynamisch", sagte Hubig. Ziel sei es dennoch, alle Beteiligten so früh wie möglich darüber zu informieren, wie es ab dem 20. April weitergehe. Bund und Länder hatten am Mittwoch vereinbart, die bestehende Kontaktsperre vorerst bis zum 19. April zu verlängern.

