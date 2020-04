Videokonferenzen mit Zoom sind derzeit allerorten üblich und beliebt - das sorgt dafür, dass alle Welt und auch Experten den US-Dienst näher unter die Lupe nehmen. Was die dabei alles aufdecken, lässt Zoom in keinem allzu guten Licht erscheinen. Besonders jetzt zu Corona-Zeiten erleben viele Anbieter von Video-Conferencing-Tools ein Hoch. Schließlich wechseln große Teile der Arbeitswelt derzeit ins Homeoffice, müssen aber weiter mit Chefinnen und Kollegen im Austausch bleiben. Einer der größten Gewinner ist Zoom. Der Dienst erfreut sich schon länger moderater Beliebtheit im Business-Kontext, bekam in den letzten Tagen und Wochen aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...