02.04.2020 - A.S. Création (ISIN: DE000A1TNNN5) ist es im Geschäftsjahr 2019 gelungen, die rückläufige Umsatzentwicklung der letzten Jahre zu stoppen. Mit 141,1 Mio. EUR lagen die Konzernumsätze um 4,9 % über dem Vorjahreswert von 134,5 Mio. EUR. Basis für die erfolgreiche Umsatzentwicklung waren neben den Auslieferungen an eine internationale Baumarktkette, die eine große Sortimentsaktualisierung umsetzte, die gestiegenen Umsätze der weißrussischen Produktionsgesellschaft sowie die Absatzerfolge der neuen Kollektionen. Nachdem im Vorjahr noch ein operativer Verlust in Höhe von -2,9 Mio. EUR angefallen ...

