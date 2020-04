Die Wiener Börse hat am Donnerstag den Handel klar im Plus aufgenommen. Der österreichische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.15 Uhr um 1,58 Prozent bzw. 30,74 Einheiten auf 1.976,93 Punkte. Auch das europäische Börsenumfeld zeigte sich überwiegend mit positiven Vorzeichen. Erneut schwache Vorgaben von der Wall Street wurden somit in den Hintergrund gedrängt.Unter den Einzelwerten in Wien markierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...