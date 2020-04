BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Grenke verschiebt wegen der Corona-Krise seine Hauptversammlung. Diese könne nicht wie geplant am 19. Mai stattfinden, teilte das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Baden-Baden mit. Der neue Termin werde zu gegebener Zeit bekanntgegeben. In der Mitteilung zur Verschiebung der Hauptversammlung wurde keine Angabe zur geplanten Dividendenzahlung gemacht.



Das Unternehmen wollte sich auf Anfrage von dpa-AFX dazu nicht weiter äußern. Grenke hatte am 11. Februar - also lange vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa - mitgeteilt, für 2019 eine Dividende von 88 Cent und damit zehn Prozent mehr als im Vorjahr zahlen zu wollen. Die Gewinnverwendung und damit auch Dividende müssen von den Anteilseignern bei der Hauptversammlung genehmigt werden und sind daher erst danach möglich.



Der formelle Vorschlag der Dividendenhöhe geht aus der Einladung zur Hauptversammlung hervor. In den vergangenen Tagen hatten viele Unternehmen bei der Bekanntgabe der Verschiebung ihrer jeweiligen Aktionärstreffen entweder mitgeteilt, dass die bis dahin getätigten Aussagen zur Dividende bekräftigt, zurückgezogen oder überprüft werden./zb/jha/

