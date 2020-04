Better Orange IR & HV AG: Startklar zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung nach neuer RechtslageDGAP-News: Better Orange IR & HV AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Produkteinführung Better Orange IR & HV AG: Startklar zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung nach neuer Rechtslage02.04.2020 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Better Orange IR & HV AG: Startklar zur Durchführung der virtuellen Hauptversammlung nach neuer Rechtslage* Komplettangebot aus einer Hand* Maximale Flexibilität bei Gestaltung zentraler Parameter wie Stimmabgabe, Fragerecht und Widerspruchsmöglichkeit* Erste präsenzlose HV mit dem System von Better Orange erfolgt Anfang Mai; bereits zahlreiche KundenaufträgeMünchen, 2. April 2020 - Die Better Orange IR & HV AG bietet ab sofort börsengelisteten Unternehmen die Abwicklung ihrer präsenzlosen Hauptversammlung aus einer Hand an. Die erste virtuelle Hauptversammlung in Zusammenarbeit mit Better Orange wird bereits nächste Woche einberufen und Anfang Mai durchgeführt. Zahlreiche weitere Aufträge von Unternehmen unterschiedlicher Größenklassen und Indizes liegen bereits vor.Das System von Better Orange setzt auf der erprobten Portal-Lösung auf, die in den vergangenen Jahren bereits für zahlreiche Unternehmen umgesetzt wurde. Ausgehend von der neuen Gesetzeslage und dem Wunsch zahlreicher Unternehmen, bei zentralen Parametern wie Stimmabgabe, Fragerecht und Widerspruchsmöglichkeit über individuelle und flexible Lösungen zu verfügen, hat das Entwickler-Team von Better Orange die bestehende Lösung des Aktionärsportals entsprechend weiterentwickelt. Obwohl das zugrundeliegende neue Gesetz erst vor wenigen Tagen in Kraft getreten ist, haben sich bereits jetzt zahlreiche Kunden für die virtuelle Hauptversammlung in Zusammenarbeit mit Better Orange entschieden.Better Orange ist ein Beratungs- und innovatives Dienstleistungsunternehmen für die Hauptversammlungsdurchführung und die Kapitalmarktkommunikation und betreut jährlich mehr als 120 Hauptversammlungen. Better Orange bietet Unternehmen die Komplettbetreuung ihrer Hauptversammlung sowohl für Inhaber- als auch Namensaktien an, vom Einladungs- und Anmeldemanagement über Weisungserfassung bis hin zur Full-Service-Betreuung der virtuellen Hauptversammlung mit Voting, Streaming und Q&A. Alexander Balling, Vorstand der Better Orange IR & HV AG: "Die juristische Sicherheit, die flexible und unternehmensindividuelle Anpassung der rechtlich sensiblen Parameter sowie die System- und Datensicherheit stehen für uns in unserem System im Vordergrund. Man darf die neue virtuelle Hauptversammlung nicht auf das Streaming reduzieren. Nicht zuletzt deswegen war es uns besonders wichtig, unseren Kunden frühzeitig ein ausgereiftes und umfassendes Produkt anbieten zu können - und dabei gleichzeitig den intensiven Beratungsansatz, den unsere Kunden in allen Phasen der HV-Durchführung bereits von uns kennen, beizubehalten."Kontakt Frank Ostermair Telefon +49 89 88 96 906-14 frank.ostermair@better-orange.de www.better-orange.de02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1013383 02.04.2020