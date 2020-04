Hannover (www.anleihencheck.de) - Das nachlassende Interesse an deutsche Staatsanleihen war nur von kurzer Dauer, so die Analysten der Nord LB.Die verhaltene Stimmung am Aktienmarkt zur Wochenmitte habe die festverzinslichen Papiere interessanter erscheinen lassen. Nach den jüngsten Äußerungen von Trump seien Anleger förmlich in vermeintlich sichere US-Anleihen geflohen. Besonders gefragt gewesen seien Bonds mit längeren Laufzeiten. (02.04.2020/alc/a/a) ...

