Ein Bunkerbrand in der Müllverbrennungsanlage in sachsen-anhaltischen Zorbau im Burgenlandkreis ist noch einmal glimpflich ausgegangen. Wie der Betreiber Suez auf Anfrage von EUWID mitteilte, hat sich am Dienstagmorgen bei einem Abkippvorgang eines anliefernden Lkw im Bunker ein Feuer entfacht. Nach Angaben des Unternehmens brachten die rund 50 Einsatzkräften der umliegenden Feuerwehren den Brand ...

Den vollständigen Artikel lesen ...