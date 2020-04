Beim börsennotierten Cateringunternehmen Do&Co wurden 650 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt, 150 gekündigt, sagte Firmenchef Attila Dogudan in "Österreich". Eine Garantie auf Wiedereinstellung könne niemand geben, "aber ich wäre blöd, wenn ich dann auf bewährte Arbeitskräfte verzichten würde, wenn's wieder losgeht", so Dogudan.Weltweit habe sein Unternehmen "in 20 Ländern 12.000 Mitarbeiter, wir ...

