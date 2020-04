NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Danone von 68 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst John Ennis kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie angesichts der aktuellen Krisensituation und mit Blick auf die anstehende Berichtssaison seine Prognosen für den Konsumgütersektor. Die meisten der von ihm beobachteten Konzerne dürften 2020 durch das Corona-Virus belastet werden und ihre Jahresprognose kassieren. Auch Danone dürfte zu diesen gehören, eventuell aber die Prognose noch bis Ende des zweiten Quartals beibehalten./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 03:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120644

DANONE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de