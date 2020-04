Trotz Corona-Krise konnte der Turbinenbauer Nordex zuletzt weitere Großaufträge verbuchen. Allerdings könnte es nun immer schwerer werden, diese auch abzuarbeiten. In Spanien musste der Konzern wegen der Ausbreitung der Pandemie nun seine Produktionsstätten schließen.Sowohl die zwei Werke für die Montage von Maschinenhäusern in Barásoain und La Vall d'Uixó als auch das für die Produktion von Rotorblättern in Lumbier wurden vorübergehend geschlossen. "Die Produktion ist nicht mehr aktiv", sagte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...