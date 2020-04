DIC Asset vermietet rund 5.200 qm im Global Tower in Frankfurt an Google Deutschland. Damit steigt die Vorvermietungsquote auf 43%. DIC Asset ist derzeit sehr zuversichtlich, in Kürze weitere Flächen zu vermieten und damit die Vorvermietungsquote im Jahresverlauf planmäßig weiter zu steigern. Heute außerdem in den News: Obotritia Capital sondiert Aufnahme von Fremdkapital und PCC zapft - Corona hin ...

