München (ots) - Auch in diesem Jahr zählt die Interhyp Gruppe zu den Top-Arbeitgebern des Wettbewerbs "Bayerns Beste Arbeitgeber 2020". In der Kategorie der Unternehmen über 1.000 Mitarbeitender erreichte der Wegbereiter der Baufinanzierungsvermittlung in Deutschland den ersten Platz. Die Auszeichnung steht für besonderes Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen Unternehmenskultur sowie attraktiven Arbeitsbedingungen. Dem Landeswettbewerb vorausgegangen war die bundesweite Auszeichnung mit dem Great Place to Work-Gütesiegel im Februar. Hier setzte sich Interhyp bereits in der Kategorie der Unternehmen mit 501 bis 2.000 Mitarbeitenden durch und erreichte den sechsten Platz.Bewertungsgrundlage der Studie war eine ausführliche anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Interhyp zu zentralen Arbeitsplatzthemen. Darüber hinaus wurde das Management zu förderlichen Maßnahmen und Angeboten der Personalarbeit im Unternehmen befragt. Die Bewertung der Mitarbeitenden steht im Vordergrund und trägt deshalb zu zwei Dritteln zum Gesamtergebnis bei.Am Great Place to Work Landeswettbewerb "Bayerns Beste Arbeitgeber 2020" nahmen insgesamt 216 bayerische Unternehmen aller Branchen und Größen teil. Sie stellten sich freiwillig einer unabhängigen Prüfung ihrer Arbeitsplatzkultur durch das Great Place to Work Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeitenden.Über InterhypDie Interhyp Gruppe ist eine der führenden Adressen für private Baufinanzierungen in Deutschland. Mit den Marken Interhyp, die sich direkt an den Endkunden richtet, und Prohyp, die sich an Einzelvermittler und institutionelle Partner wendet, hat das Unternehmen 2019 ein Baufinanzierungsvolumen von 24,5 Milliarden Euro erfolgreich bei seinen rund 500 Bankpartnern platziert. Dabei verbindet die Interhyp Gruppe die Leistungsfähigkeit der eigenentwickelten Baufinanzierungsplattform eHyp mit kundenorientierten Digitalangeboten und der vielfach ausgezeichneten Kompetenz ihrer Finanzierungsspezialisten. Die Interhyp Gruppe beschäftigt etwa 1.600 Mitarbeiter und ist an über 100 Standorten in Deutschland sowie in Österreich mit der Zweig-Niederlassung in Wien präsent.Pressekontakt:Heidi Müller, Corporate Communications, Telefon (089) 20 30 7 - 13 11, E-Mail: presse@interhyp.de, www.interhyp-gruppe.deOriginal-Content von: Interhyp AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12620/4562628