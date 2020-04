EMX Royalty kann auf ein erfreuliches Jahr zurückblicken. Über 100 Rohstoff-Projekte auf fünf Kontinenten führten zu einigen Highlights. Und die Kasse ist gut gefüllt!

Starker Anstieg des Umsatzes in 2019

EMX Royalty (1,93 CAD, 1,32 Euro; CA36873J1075) besaß Ende 2019 Barmittel in Höhe von 68.994.000 CAD. Dazu kamen Wertpapiere, Anlagen und Schuldverschreibungen im Wert von 11.479.000 USD. Die Gesellschaft ist schuldenfrei. Der Umsatz stieg im Vergleich zu 2018 signifikant um 1.548.000 USD an. Ursächlich dafür waren verstärkte Aktivitäten in Nordamerika und Skandinavien. Darunter waren auch die Goldunzen der wichtigen Leeville-Lizenzgebühren enthalten. Für die Generierung von Lizenzgebühren wandte EMX knapp 16 Mio. US-Dollar auf, wovon knapp die Hälfte von Partnern wieder zurückkamen.

Erfolg durch starkes Portfolio in den USA

Bei den mehr als 100 Projekten im Lizenz- und Liegenschaftsportfolio von EMX tat sich einiges. Die Leeville-Lizenzen in Nordamerika führten zum Verkauf von 476 Goldunzen und brachten damit 640.000 US-Dollar ein. Der Partner ist dabei Nevada Gold Mines, das regionale Joint-Venture von Newmont Goldcorp und Barrick Gold. Besonders aussichtsreich dürfte die von EMX ausgeweiteten Lizenzgebühren auf 68.000 Hektar Fläche rund um die hochgradige Pogo-Goldmine in Alaska sein. Hier handelt es sich um das Goodpaster-Bergbaugebiet. Auch bezüglich anderer Lizenzgebiete in den USA wurden Bohr- und Entwicklungsprogramme von Partnern vorangetrieben. Dies beispielsweise durch South32, Anglo American und Kennecott.

Entwicklung in Skandinavien

Im von EMX stark favorisierten Skandinavien haben die EMX-Partner die Lizenzgebühren vorangetrieben. Neue Projekte zur Lizenzgenerierung konnten identifiziert werden. EMX erwarb etwa eine zweiprozentige NSR-Lizenzgebühr für die Palladium-Platin-Liegenschaft Kaukua von Palladium One in Finnland. EMX besitzt in Skandinavien eine führende Position im Bereich der Mineralrechte.

Aktivitäten in Serbien, der Türkei, Australien und Chile

Ein weiteres Highlight ...

Den vollständigen Artikel lesen ...