Der Kurs der Bayer-Aktie geht am Donnerstag um 1,4 Prozent stärker in den Markt. Die Notierungen liegen noch immer gut behauptet oberhalb des bisherigen Jahrestiefs. Dieses lag mit 44,85 Euro so niedrig wie letztmalig im Jahre 2012. Als Arzneimittelhersteller zeigt sich Bayer für die Zukunft gerüstet. Das Comeback könnte gelingen.

Den vollständigen Artikel lesen ...