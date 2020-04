Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta019/02.04.2020/10:06) - Der Aufsichtsrat der mic AG hat auf seiner heutigen Sitzung beschlossen, die Vorstandsbestellung von Herrn Andreas Empl vorzeitig zu verlängern. Die neue Amtszeit und der Vorstandsvertrag haben eine Laufzeit von vier Jahren, bis zum 1. April 2024. Mit der vorzeitigen Verlängerung wird eine langfristige Kontinuität in der Führung des Unternehmens sichergestellt.



Kontakt mic AG: Andreas Empl Vorstand Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Tel: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 info@mic-ag.eu www.mic-ag.eu ISIN: DE000A254W52 | WKN: A254W5 | Symbol: M3BK



ISIN(s): DE000A0KF6S5 (Aktie) Börsen: Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate Weitere Handelsplätze: Lang & Schwarz, Baader Bank, Quotrix, Gettex



