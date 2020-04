Zürich/Bern (ots) - Chefwechsel bei Careum: Stefan Spycher folgt als CEO auf Michael Gysi. Der Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit übernimmt am 1. Oktober 2020 die Geschäftsleitung bei Careum.Stefan Spycher wird ab 1. Oktober 2020 neuer CEO von Careum. Der Stiftungsrat von Careum hat ihn an seiner regulären Sitzung vom 1. April 2020 gewählt.Der Vizedirektor des Bundesamtes für Gesundheit tritt die Nachfolge von Michael Gysi an, der die Leitung des Amts für Landwirtschaft & Natur des Kantons Bern übernimmt und Careum Ende Mai 2020 verlässt. In der Übergangszeit von Mai bis Oktober 2020 wird Felix Dettwiler, Leiter des Careum Verlags, interimistisch die Geschäfte bei Careum führen.Stefan Spycher (53) leitet seit 2008 im Bundesamt für Gesundheit als Vizedirektor den Direktionsbereich Gesundheitspolitik. Von 1992 bis 2006 war er Mitinhaber und Geschäftsleiter der privatwirtschaftlichen BASS AG (Büro für arbeits- und sozialpolitische Studien) und von 2006 bis 2008 Leiter des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Seit 2018 ist er Mitglied des Sciana-Netzwerks, das führende Akteure aus dem Gesundheitswesen und der Gesundheitspolitik in Europa vernetzt und von Careum mitbegründet wurde.Mit der Wahl von Stefan Spycher ist es dem Stiftungsrat gelungen, eine bedeutende Persönlichkeit für Careum zu begeistern, die einen beeindruckenden Erfahrungs- und Leistungsausweis im Gesundheitswesen mitbringt. Stefan Spycher hat mit Careum seit Jahren eng zusammengearbeitet und weiss, welche Herausforderungen und Chancen sich Careum im Bildungs- und Gesundheitswesen stellen.Kontakt:Hans GutPräsident des Stiftungsrates von CareumT +41 43 222 50 12hans.gut@careum.chwww.careum.chOriginal-Content von: Careum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100059887/100845549