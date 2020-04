Zürich (ots) - Sanitas verstärkt ihren Verwaltungsrat mit dem ausgewiesenen Versicherungsexperten Michael Koller. Mit nunmehr sechs Personen ist der Sanitas Verwaltungsrat damit wieder komplett.An einer ausserordentlichen Generalversammlung wählte die Stiftung Sanitas Krankenversicherung Michael Koller in den Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG. Der promovierte Mathematiker (ETH Zürich) verfügt über ein sehr breites Versicherungswissen, welches er ab sofort in den Sanitas Verwaltungsrat einbringt und dort das existierende Know-how und die Corporate Governance weiter stärkt.Michael Koller arbeitet seit über einem Vierteljahrhundert in nationalen und internationalen Versicherungs- und Rückversicherungsgesellschaften. Er war unter anderem bei Swiss Life, Swiss Re, Aviva und die letzten acht Jahre bei Prudential plc in London. Bei diesen Unternehmen war Michael Koller entweder als Aktuar oder im Risk Management tätig. Neben seiner Arbeit in der Versicherungswirtschaft lehrt er seit 1995 an der ETH Zürich Versicherungsmathematik und ist seit 2004 Titularprofessor. Michael Koller ist verheiratet und hat zwei Töchter.Verwaltungsratspräsident Ueli Dietiker freut sich über den Neuzugang «Michael Koller ist ein exzellenter Versicherungsexperte mit grosser Erfahrung. Von seinem fundierten Versicherungswissen, seinem breiten Know-how und seiner langjährigen Erfahrung kann der Verwaltungsrat von Sanitas nur profitieren.»Mit seiner Wahl in den Verwaltungsrat der Sanitas Beteiligungen AG (Holding) nimmt Michael Koller gleichzeitig auch Einsitz im Stiftungsrat der Stiftung Sanitas Krankenversicherung.Nähere Informationen über die Zusammensetzung der Sanitas Unternehmensgremien gibt's hier: http://www.sanitas.com/corporategovernanceKontakt:Sanitas Krankenversicherung, Christian Kuhn, Mediensprecher, Telefon044 298 62 78, Mobile 076 381 27 87, medien@sanitas.comOriginal-Content von: Sanitas Krankenversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100005121/100845546