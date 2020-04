Generalschlüssel für zukünftige Applikationsentwicklung Trotz steigender Datenflut sitzen viele Unternehmen aus informationstechnischer Sicht immer mehr auf dem Trockenen. Der Zugriff auf Inhalte in Dokumenten und auch unstrukturierten Daten stellt für sie eine große Herausforderung dar. Optimal Systems bietet Entwicklern, Anwendern und Unternehmen im Rahmen der yuuvis-Produktfamilie verschiedene Lösungsansätze, mit denen sie neben der Datenhoheit auch den nötigen Wissensvorsprung erhalten: Informationen jeglicher Art werden mit yuuvis in nahezu Echtzeit zugänglich - sowohl On-premises als auch in der Cloud. Dazu Dr. Nikola Milanovic, CTO bei Optimal Systems: "Mit yuuvis stellen wir mächtige Tools fürs Informationszeitalter zur Verfügung, die es in dieser Performance und Anwendungsbreite so noch nicht gegeben hat: Alle Inhalte - und damit das Wissen in beliebigen Daten - stehen in Sekundenbruchteilen zur Verfügung, egal ob On-premises, hybrid oder in der Cloud. Sie können anschließend verwaltet, extrahiert und verteilt werden. Dadurch ergibt sich eine ganz neue Informationsqualität und -tiefe. Die Entwicklung Content-bezogener Anwendungen und der Aufbau eines cloudbasierten Informationsmanagements wird damit so einfach wie nie zuvor." yuuvis steht in drei unterschiedlichen Produktausprägungen zur Verfügung: von der yuuvis RAD-Plattform zur Entwicklung Content-bezogener Anwendungen über den reinen API-Zugriff mittels yuuvis Ultimate bis zum Hybrid-Betrieb (On-premises und/oder in der Cloud) mit yuuvis Momentum im Rahmen eines cloudbasierten Informationsmanagements. Selbst bei großen Datenmengen im Milliardenbereich (109), Dateigrößen von mehreren Gigabyte und Suchanfragen im Volltext sowie in den Metadaten stehen die Ergebnisse nach Millisekunden zur Verfügung. Eine Vielzahl klassischer DMS-Funktionalitäten erleichtern das Management aller Informationen und die Bereitstellung des Contents, wie etwa die Verschlagwortung und Erfassung von Metadaten sowie eine Versions-, Rollen- und Rechteverwaltung. yuuvis RAD - der Weg zur schnellen Anwendungsentwicklung Die yuuvis RAD-Plattform richtet sich an Systemintegratoren und IT-Abteilungen, die mit der Verwaltung großer Informationsmengen betraut wurden und schnelle Ergebnisse vorweisen wollen. Der Entwicklungsaufwand hält sich dank eines No-Code-/Low-Code-Ansatzes sehr in Grenzen. Die komplette Funktionalität steht darüber hinaus über eine wohldefinierte REST-API zur Verfügung. Dadurch wird die Integration externer Anwendungen erleichtert. yuuvis RAD zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass keine konzeptionelle Unterscheidung zwischen Daten und Inhalten stattfindet: Datensätze wie auch reine Inhalte sowie datenbezogene Inhalte können gleichermaßen verwaltet werden. Dabei kommen eine Reihe klassischer ECM-Funktionalitäten zum Einsatz, wie Capture, die Speicherung und Verwaltung jeder Art von unstrukturierten Informationen, Business Process Management, Langzeitarchivierung, Compliance und Auditierung, Zugriffsauthentifizierung und -autorisierung, Zugriffsprotokollierung und Historie sowie eine Versionierung. Dazu Dr. Nikola Milanovic: "Mit yuuvis RAD eröffnen wir Systemintegratoren und IT-Abteilungen einen Weg in die Informationsbeschaffung, der keine Einstiegshürden beinhaltet. Content-bezogene Anwendungen lassen sich damit schnell und mit einer großen Funktionalitätstiefe entwickeln." yuuvis RAD kommt bei Kunden unter anderem zum Einsatz bei der mehrsprachigen Dokumentenverwaltung, Integration in Legacy-Systeme sowie bei weltweiten Vertragsmanagementsystemen und 360°-Ansichten von Kunden- und Lieferanteninformationen. yuuvis Ultimate - für den nativen Cloud-Zugriff via API yuuvis Ultimate ist ein natives Cloud-Produkt. Es wurde speziell für Softwareentwickler und Communities konzipiert, die grundlegende Dokumentenverwaltungsdienste in der Cloud nutzen bzw. zur Verfügung stellen wollen. Aufgrund des rein API-basierten Zugangs fallen keine Aufwände für die Installation und den Betrieb an. Nach einer kurzen Registrierung auf https://yuuvis.io können die umfangreichen Funktionalitäten in der "Free"-Version kostenfrei getestet werden: Beispielsweise lässt sich mit yuuvis Ultimate jede Art von Binär- und/oder Textdokument speichern, kennzeichnen, abrufen und verwalten. Über die Definition von Objekttypen können intelligente Informationsverwaltungsprodukte erstellt sowie Attribute mit benutzerdefiniertem Schema definiert werden. Die kombinierte Metadaten- und Volltextsuche basiert auf einer einfach zu verwendenden SQL-basierten Abfragesprache - das Durchsuchen von Milliarden von Dokumenten gestaltet sich entsprechend einfach. Die Definition individueller Aufbewahrungsfristen und ein Dokument-Lifecycle-Management beantworten Fragen zur Transparenz und Sicherheit gleichermaßen. Zur leichteren Visualisierung von Dokumenten können über 60 Dateitypen konvertiert werden. Dazu Dr. Nikola Milanovic: "Mit yuuvis Ultimate wird die Cloud mit Daten aller Art zum festen Bestandteil des Unternehmensnetzwerks. Unternehmen können nahtlos und sicher darauf zugreifen." Typische Anwendungsszenarien finden sich in der dezentralen Bereitstellung von großen Mengen an Informationen und Daten jeglicher Art sowie deren revisionssicheren Archivierung in der Cloud. Über eine schnelle Textanalyse lassen sich Volltext-Suchanfragen nahezu sofort ausführen. yuuvis Momentum - der hybride Weg für mehr Flexibilität Als dritte Lösung für das Informationszeitalter bietet yuuvis Momentum einen Weg, der Fragen nach der Betriebsart und -umgebung obsolet macht. Die Dokumentenmanagement- und Archivierungslösung wurde so flexibel designt, dass sie nativ in der Cloud, On-Premises sowie in hybriden Anwendungsszenarien ausgeführt werden kann. Die Besonderheit dabei: Unternehmen müssen nicht festlegen, mit welchem Ansatz sie starten. Dadurch können sie jederzeit flexibel auf geänderte oder neue Anforderungen reagieren. yuuvis Momentum zeichnet sich durch eine entsprechend hohe Skalierbarkeit sowie einen - im Vergleich zu yuuvis Ultimate - größeren Funktionsumfang aus: Mit einer integrierten Benutzer- und Zugriffskontrolle sowie Mandantenfähigkeit werden insbesondere die Anforderungen von Unternehmen erfüllt, die extrem große Mengen an Daten und Dokumenten verwalten müssen. Ebenso möglich ist damit die Verwaltung von sehr großen Dateien (wie z.B. Videos), die mittels Streaming übertragen werden. Dr. Nikola Milanovic führt aus: "Der hybride Ansatz von yuuvis Momentum bietet Unternehmen mehr Flexibilität: Für wen die Cloud heute noch kein Thema ist, der kann jederzeit On-premises mit unserer hybriden Cloud-Technologie starten und später sehr einfach in die Cloud expandieren." Typische Anwendungsszenarien sind unter anderem die skalierbare Bereitstellung und Lieferung von digitalen Publikationen jeder Art, Langzeitarchive sowie Content-getriebene Cloud Services. Weitere Informationen gibt es unter https://yuuvis.com/de. Weitere Informationen: OPTIMAL SYSTEMS GmbH Sven Kaiser, Geschäftsbereichsleiter Marketing & Markenstrategie Cicerostraße 26 10709 Berlin Tel.: +49 30 895708-0 Fax: +49 30 895708-888 Mail: kaiser@optimal-systems.de Internet: www.optimal-systems.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Thomas Seibold Magirusstr. 33, 89077 Ulm Tel. +49 (0) 731 96287-19 Fax +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: ts@press-n-relations.de www.press-n-relations.de OPTIMAL SYSTEMS GmbH Die Unternehmensgruppe aus Berlin entwickelt und vertreibt Informationsmanagement-Software - sowohl als Enterprise Content Management (ECM) Lösungen als auch als Content Services Platform für Systemintegratoren. OPTIMAL SYSTEMS wurde 1991 in Berlin gegründet und beschäftigt aktuell 450 Mitarbeiter an sechzehn Standorten. Neben Gesellschaften in Deutschland, Österreich, Schweiz und Serbien arbeitet die Unternehmensgruppe weltweit mit über 75 Vertriebs- und Kooperationspartnern zusammen, wie z.B. iTelligence, NetApp, adesso, IBM, Microsoft und SAP. Seit 2015 bestätigt OPTIMAL SYSTEMS jährlich den Microsoft GOLD Partnerstatus und verfügt über mehrfach ausgezeichnete Spezialisten im Entwicklungs- und Analysebereich. Die Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS haben seit Anbeginn das Ziel, den Digital Workplace zu realisieren: Unternehmenswissen mithilfe einer umfassenden Informationsmanagement-Software zu strukturieren, transparent zu verwalten und revisionssicher zu archivieren. Dies ist eine Presseinformation der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

April 02, 2020 04:22 ET (08:22 GMT)