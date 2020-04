Berlin (ots) - "Wir machen auch heute Veranstaltungen möglich - noch immer vis-à-vis, aber digital und kontaktlos."Nikola Nikolov, Geschäftsführer Nikkus Digital SolutionsNikkus Veranstaltungstechnik nimmt die Herausforderung an und zeigt sich auch in der Krise als agiles Unternehmen: Seit dem 25. März vereint das Unternehmen sein digitales Angebot unter einer neuen Marke. Mit Videokonferenzen, Streamings, virtuellen Konferenzen und hybriden Veranstaltungen bietet Nikkus Digital Solutions seinen Kunden aus Politik und Wirtschaft die Möglichkeit, ortsunabhängig zu tagen, zu präsentieren und zu verhandeln.Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hat Nikkus Veranstaltungstechnik früh erahnt. Die Geschäftsführung stellte umgehend die Weichen, um auch in einer möglichen Krise optimal aufgestellt zu sein. "Smarte Lösungen sind unser Steckenpferd. Für uns kam weder infrage, den Kopf in den Sand zu stecken noch unsere Mitarbeiter und Kunden in dieser Situation im Stich zu lassen. Wir haben rechtzeitig agiert, auf die richtige Technik gesetzt und bleiben auch jetzt handlungsfähig", erklärt Geschäftsführer Marvin Geilich die Gründung von Nikkus Digital Solutions.Die Experten von Nikkus bedienen Politik und Wirtschaft bereits seit Jahren mit digitalen Veranstaltungsformaten. Die in Deutschland verhängten Kontaktsperren sowie internationale Reisebeschränkungen haben den Bedarf aber drastisch erhöht. Nikkus hilft hier mit individuellen Lösungen. "Was bislang eine Add-on-Lösung war, wird nun schneller als erwartet zum Hauptprodukt. Wir bieten unseren Kunden den technischen Rahmen, damit sie möglichst uneingeschränkt ihr Tagesgeschäft fortführen und Großprojekte wie Produktpräsentationen, Ausstellungen, Tagungen und Messen umsetzen können. Und dafür braucht es deutlich mehr als holprige Konferenzschaltungen und Skype", betont Geilich.Digitale Lösungen von Nikkus Digital SolutionsMit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig und München kann Nikkus deutschlandweit ortsübergreifende, digitale Veranstaltungen mit Streaming-Lösungen umsetzen. Je nach Bedarf sind vier Veranstaltungsformate möglich: Videokonferenzen u. a. mit 360°-Kamera und -Übertragung sowie automatischer Sprechererkennung, Streamings beispielsweise für Jahresmeetings, virtuelle Konferenzen und Events aus dem Studio mit Greenscreen sowie Hybrid-Veranstaltungen, bei denen Zuschauer mit Experten aus der ganzen Welt verbunden werden. In jedes der Formate kann Nikkus interaktive Tools zur Kollaboration einbinden. Das sind zum Beispiel Umfragen, Abstimmungen, Word-Clouds, Meinungsbildungs-Tools und diverse Chat-Funktionen. Je nach Bedarf und Teilnehmerzahl lassen sich diese einzelnen Module auch kombinieren."Dank unserer Technik wie erstklassigen Keying-Geräten genießen wir gerade jetzt einen großen Marktvorteil. Wir sind in der glücklichen Lage, weiterhin vielseitige und sehr anspruchsvolle Veranstaltungen realisieren zu können. Noch immer vis-à-vis, aber eben digital und kontaktlos", erklärt Nikola Nikolov, Geschäftsführer und Technischer Leiter von Nikkus.Die Umsetzung des digitalen Angebots erfolgt in zwei Varianten: Zum einen kommt die zentrale Regie mittels Schaltzentrale in den Räumlichkeiten von Nikkus zum Tragen. Hier werden für virtuelle Events die verschiedenen Signale wie Kamera, Virtual Reality und Präsentationen aus den jeweiligen anderen Destinationen eingespielt, vereint und in andere Kanäle zurückgesendet. Nikkus bedient hiermit die vielfache Anfrage nach virtuellen Studios mit 3D-Hintergründen samt Einblendungen von Grafiken und Präsentationen. Die zweite Möglichkeit schaffen interaktive Tools, welche auf einer Plattform mit dem Stream für Interaktion und Kollaboration genutzt werden. Teilnehmer können so aktiv an Events teilnehmen. Nikkus steuert die Technik aus einem mobilen Studio und führt vor Ort Regie."Unsere vier Angebote sowie die integrierten Lösungen für Interaktion und Kollaboration tragen entscheidend zu reibungslosem Austausch bei, der gerade heute so wichtig ist. Wir sind froh, hierfür durch unsere deutschlandweite Präsenz überall und schnell Lösungen liefern zu können", schließt Marvin Geilich.Weitere Informationen zu den digitalen Veranstaltungsangeboten von Nikkus Digital Solutions unter: www.nikkus.de/digital-solutions (https://www.nikkus.de/digital-solutions)Pressekontakt:Nikkus Digital Solutions GmbHFlorentine UlnerE-Mail: medien@nikkus.deTel.: +49 30 3009607-155Original-Content von: NIKKUS Digital Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143282/4562685