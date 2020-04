Aktuelle Höchstleistung für Games und Kreativ-Anwendungen:

GIGABYTEs Notebooks sind die ersten mit der

10. Generation der Intel Core Notebookprozessoren

GIGABYTE, bekannt für hochwertige Notebooks im High-End-Segment, stellt heute die neuen AERO-Notebooks und die neuen AORUS-Notebooks vor. GIGABYTE ist das erste Unternehmen der Branche, das seine extrem leistungsstarken Notebooks mit den brandneuen 8-Kern-Prozessoren der 10. Generation der Intel Core i9/i7 H-Serie und den NVIDIA GeForce RTX 20-Serie SUPER Grafikprozessoren auf den Markt bringt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200402005025/de/

Präsentation derGIGABYTE-Notebooks für Gaming- und Content-Entwickler. Vorbestellungen sind ab heute möglich. (Photo: Gigabyte)

Vorbestellungen der leistungsstarken AERO-Notebooks und der Gaming-Notebooks AORUS 17X, AORUS 17G, AORUS 15G sind ab sofort möglich. Der offizielle Verkauf beginnt am 15. April. Die Einstiegsmodelle AORUS 5 und AORUS 7 kommen voraussichtlich Ende April auf den Markt.

Die beiden Serien sind in Sachen Ausstattung, Design und Funktion voll auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Zielgruppen abgestimmt:

Die AERO-Notebooks sind leistungsstarke Business-Notebooks für Menschen in kreativen Berufen, Animatoren, Cutter, Designer, Programmier. Im Vordergrund stehen ein niedriges Gewicht, ein außergewöhnlich farbechtes Display, zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für Peripherie und genügend Leistungsreserven auch für anspruchsvolle 3D-Anwendungen.

Die AORUS-Linie adressiert vor allem Gamer und bietet Modelle für Einsteiger, Progamer, E-Sportler. Die wichtigsten Merkmale sind massive Grafik-Power, leistungsstarke Kühlung, eine perfekt reagierende Tastatur und eine latenzfreie Darstellung des Spielgeschehens.

AERO 17 HDR AERO 17 AERO 15 OLED AERO 15 AORUS 17X AORUS 17G AORUS 15G AORUS 7 AORUS 5 Kreatives Arbeiten Pro-Gaming Premium-Gaming 4K-/FHD-Display NVIDIA Studio Laptop X-Rite Pantone Farbkalibrierung geringes Gewicht Akku für ganzen Arbeitstag bis zu 9 Anschlüsse 10. Gen. Intel Core i7/i9 NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER 240-Hz-Display Mechanische Tastatur WINDFORCE infinity Cooling 10. Gen. Intel Core i7/i9 NVIDIA GeForce RTX 20 SUPER 144-Hz-Display RGB-Tastatur 3 Display-Anschlüsse 2x SSD 1x HDD 10. Gen. Intel Core i7 NVIDIA GeForce RTX 20 NVIDIA GeForce GTX 16

Designen, Coden, Zeichnen, Animieren, Schneiden, Rendern: AERO ist die erste Wahl für kreatives Arbeiten

Die GIGABYTE-Notebook-Reihe AERO wurde seit ihrer Einführung im Jahr 2016 viel gelobt. Neben dem Gewinnen mehrerer Auszeichnungen wie dem "2019 European Hardware Association Notebook of the Year" und dem "Taiwan Excellence Award" ist die AERO-Reihe ein Favorit von Jensen Huang (CEO von NVIDIA), der sie auf Konferenzen wie der GDC und der CES nutzte. Die AERO-Reihe wird als Blaupause für "professionelle Hochleistungs-Notebooks der nächsten Generation" bezeichnet.

Dieses wichtige Upgrade umfasst Verbesserungen für das AERO 15 OLED (15-Zoll-Display mit 4K-Auflösung und HDR400), das AERO 15, das AERO 17 HDR (17 Zoll-Display mit 4K-Auflösung und HDR400) und das AERO 17.

"Das Farbdisplay war schon immer das starke Verkaufsargument von GIGABYTE", sagt Steven Chen, VP des Mobile Business Centers von GIGABYTE. Normale Notebooks für Designer verwenden Displays mit einem Farbabstand (Delta E oder ?E) von 3, das zeigt einen mit dem bloßen Auge klar wahrnehmbaren Unterschied zwischen Realität und Darstellung an. Displays mit einem Delta E von unter 2 gelten als hoher Standard: geringe Abweichung, aber noch erkennbar.. GIGABYTE geht einen Schritt weiter und erreicht für die AERO-Geräte durch die Zusammenarbeit mit X-Rite Pantone bei der Farbkalibrierung ein Delta E von weniger als 1, das ist auch für Profis kaum noch wahrnehmbar. In Kombination mit dem AMOLED-4K-Display und dem HDR True Black mit hohem Kontrast bedeutet das eine Anzeige mit höchster Farbgenauigkeit.

Die Kühlung der AERO-Notebooks wurde durch die WINDFORCE Infinity-Technologie ebenfalls verbessert. Darüber hinaus nutzt AERO den NVIDIA Studio-Treiber zur Optimierung von über 40 Bearbeitungsprogrammen (Beispiele: Adobe Premiere Pro, Autodesk Arnold, Davinci Resolve, Adobe Lightroom, Redcine-X Pro), die von Menschen in Kreativberufen häufig zur Effizienzsteigerung eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Schnittstellen wie Thunderbolt 3, HDMI 2.0 und UHS-II SD-Kartenleser ist die AERO-Reihe der Inbegriff eines ultraportablen Notebooks mit Leistung auf Desktop-Ebene.

Die AERO-Serie bietet außerdem ein Display mit hoher Bildwiederholrate von 144 Hz, um auch Games und Entwicklungsumgebungen für Games optimal darzustellen. Dank der leistungsstarken Prozessoren und Grafikprozessoren können die Anwender gleichzeitig Spiele spielen, streamen und im Internet surfen.

AORUS: innovatives Design und professionelles Gaming

In Zusammenarbeit mit G2 Esports bringt GIGABYTE seine Flaggschiffe AORUS 17X, AORUS 17G und AORUS 15G neu auf den Markt und passt die Notebooks an die Bedürfnisse von Profispielern an. Zu den Upgrades der Reihe gehören drei Intel-Prozessoren der 10. Generation: Core i9-10980HK, Intel Core i7-10875H und Intel Core i7-10750H. Der vielleicht auffälligste ist der i7-10875H, der erste mobile Core i7-Prozessor mit 8 Kernen und 16 Threads. Zu den Ausstattungsoptionen wurden die brandneuen NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER und die RTX 2070 SUPER hinzugefügt, um die Geschwindigkeit der Medienverarbeitung und die Spielleistung zu verbessern.

Die AORUS 17X, AORUS 17G und AORUS 15G sind weltweit die leichtesten Gaming-Notebooks mit einer echten mechanischen Tastatur. AORUS arbeitet in exklusiver Partnerschaft mit OMRON, dem bekannten Hersteller von mechanischen Schaltern, zusammen, um die Größe der Schalter bei gleicher Qualität zu reduzieren und so das leichteste Notebook mit mechanischer Tastatur zu erschaffen. Die mechanischen Tastaturen von OMRON haben den Weg der Schalter bis zum Betätigungspunkt verkürzt und sind damit in der Lage, der Eingabegeschwindigkeit der Profispieler gerecht zu werden.

Die FPS-Weltmeisterschaftsturniere (CS: GO Major PUBG World Champion) haben in den letzten Jahren ihre Monitorspezifikationen auf 240 Hz erhöht. Vor diesem Hintergrund hat AORUS diese Frequenz als Standard für die Bildschirme aller seiner High-End-Produkte festgelegt. Eine Bildwiederholrate von 240 Hz bietet ein optimal flüssiges Spielerlebnis. Um mit den neuesten CPU- und GPU-Upgrades Schritt halten zu können, setzt AORUS seine exklusive WINDFORCE Infinity-Kühlungstechnologie ein. Die stellt sicher, dass die Hardware ihr volles Potenzial ausschöpfen kann ohne Überhitzung von Komponenten und Oberflächen. Die AORUS-Serie bildet die Spitze des Hochleistungs-Gamings.

KennyS von G2 Esports, einer der besten Spieler der Welt im Spiel Counter-Strike: Global Offensive, teilt diese Erfahrung bei der Verwendung von AORUS-Notebooks. Er äußerte seine Zustimmung zu der hohen Mobilität, der starken Leistung, der hohen Aktualisierungsrate und der ultraleichten mechanischen Tastatur des AORUS 15G. Diese Eigenschaften helfen ihm, seine Spitzenleistung im Training, beim Spielen und bei Tournee-Wettbewerben aufrechtzuerhalten.

Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite zu finden. https://www.gigabyte.com/Laptop

Über GIGABYTE

GIGABYTE Technology Co. Ltd. mit Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, ist als führende Marke in der IT-Branche bekannt und unterhält weltweit Niederlassungen in 24 Nationen. Im Jahr 1986 wurde GIGABYTE als kleines Forschungs- und Entwicklungsteam gegründet und hat sich seitdem als einer der weltweit führenden Hersteller von Motherboards etabliert. Neben Motherboards und Grafikkarten hat GIGABYTE sein Portfolio um Notebooks, Desktop-PCs, Server, Netzwerkprodukte, Mobiltelefone und Home-Entertainment-Geräte ausgebaut, um alle Facetten des digitalen Lebens Zuhause oder im Büro abzudecken. Jeden Tag zielt GIGABYTE darauf ab, das Leben seiner Nutzer aufzuwerten und mit innovativer Technologie, erstklassiger Qualität und unübertroffenem Kundenservice zu bereichern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200402005025/de/

Contacts:

Medien:

Kristy Chen (kristy.chen@gigabyte.com)

Claire Lai (Claire.lai@gigabytenb.com