Berlin (ots) -- Neues Online-Lernsystem familie.bettermarks.de unterstützt beim frustfreien Mathelernen- Professionelle Hilfe für Eltern mit über 100.000 interaktiven Mathe-Aufgaben- Bettermarks wird Partner der Initiative "Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause (https://www.bildung-forschung.digital/de/mint-aktionsplan-2832.html)" Der Satz des Pythagoras, quadratische Funktionen, Wahrscheinlichkeitsrechnung - für viele Schülerinnen und Schüler alltägliche Themen im Matheunterricht, für viele Eltern in der aktuellen Homeschooling-Situation eine besondere Herausforderung. Um Eltern wie Schüler in der aktuellen Situation und darüber hinaus zu unterstützen, launcht die bettermarks GmbH als führender Anbieter für Mathematik-Lernsoftware das Familienportal "familie.bettermarks.de (https://familie.bettermarks.de/)".Gestartet als digitale Mathematik-Lernsoftware zur Unterstützung von Lehrern und Schülern im Unterricht, macht das preisgekrönte Unternehmen damit seine interaktive Plattform mit individuellem Mathe-Unterrichtsmaterial nun auch Familien von Schülerinnen und Schülern der Klassenstufen vier bis elf zu Hause verfügbar: "Wir bei bettermarks sind davon überzeugt, dass alle Kinder mit der richtigen Unterstützung eigenständig erfolgreich Mathematik lernen können. Damit sie auch in den kommenden Wochen am Ball bleiben und die Eltern entlastet werden können, stellen wir unser Lernsystem als familie.bettermarks.de ab sofort auch Familien zur Verfügung", sagt bettermarks Mitbegründer Arndt Kwiatkowski. "Generell sind wir der Ansicht, dass Übungsmaterialien sich dem jeweiligen Schüler anpassen sollen und nicht umgekehrt. Bei uns gilt: Aus Fehlern lernen ist definitiv etwas Gutes. Familie.bettermarks.de ist das ideale Tool, um den Lernprozess der Kinder zu fördern - nicht nur in Homeschooling-Zeiten, sondern auch neben dem regulären Unterricht."Entwickelt von einem Experten-Team aus Pädagogen, Didaktikern, Mathematikern, Internet- und Software-Spezialisten funktioniert familie.bettermarks.de wie ein interaktives, individuelles Schulbuch. Die Plattform gibt Rückmeldungen und Tipps bei jedem Schritt des Übungsprozesses - so als wäre ein Mathe-Tutor integriert. Im Gegensatz zu anderen Lernsystemen geht familie.bettermarks.de konstruktiv mit Fehlern um. So gehen die Rückmeldungen über das übliche "richtig" oder "falsch" hinaus: Es gibt individuelle Rückmeldungen zu häufigen Fehlvorstellungen, Tipps, Erklärungen und Lösungswege bei jeder der über 100.000 interaktiven Mathe-Aufgaben. Damit sind Aha-Effekte garantiert und das Mathelernen wird einfacher. Eltern können einsehen, was ihre Kinder geübt haben und welcher Aufgabentyp Schwierigkeiten gemacht hat. Die abwechslungsreichen Übungen und interaktiven Eingabewerkzeuge halten die Motivation im Lernprozess hoch. Familie.bettermarks.de deckt aktuell die Mathethemen der Klassen vier bis elf ab. Dank integrierter Hilfen, kann jedes Kind in seinem individuellen Tempo lernen, ganz ohne Leistungsdruck. Eine einmalige Lizenz für drei Monate kostet 9,90 Euro. Die Lizenz für ein Jahr kostet 69 Euro.Die bettermarks GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Mathelernen einfach zu machen. Als Partner von "Wir bleiben schlau! Die Allianz für MINT-Bildung zu Hause (https://www.bildung-forschung.digital/de/mint-aktionsplan-2832.html)" unterstützt sie die Bestrebungen, digitale MINT-Bildungsangebote flächendeckend für Kinder zu Hause verfügbar zu machen.Über bettermarksbettermarks ist die führende digitale Lernplattform für Mathematik. Im Grunde das Schulbuch von morgen, mit Erklärungen und Rückmeldungen bei jedem Aufgabenschritt, so als ob ein Mathetutor eingebaut wäre. Kinder können damit selbstständig und in ihrem eigenen Tempo Mathe lernen. Die digitalen Mathebücher von bettermarks verhelfen Schülern so zu besseren Mathematik-Leistungen und unterstützen Lehrer, ihren Unterricht zu individualisieren.bettermarks hat bei einer wissenschaftlichen Vergleichsstudie der Universität Münster bei allen Bewertungsaspekten besser abgeschnitten als den anderen untersuchten deutsch- und englischsprachigen Online-Lernsystemen für Mathematik. Das System ist vielfach preisgekrönt. So wurde bettermarks von der Zeitschrift Eltern mit der "Giga-Maus" als "Das beste Online-Angebot zum Lernen - Kinder ab 10 Jahre" ausgezeichnet (2010). Es erhielt den Deutschen Bildungsmedienpreis "digita" in der Kategorie "Privates Lernen über 10 Jahre" (2011, 2013), das "Comenius-EduMedia-Siegel für didaktische Medienprodukte" (2011) und die "Comenius-EduMedia-Medaille" (2013). bettermarks ist gefördert aus Mitteln der Europäischen Union (Europäischer Sozialfonds) und ist Partner von Intel Associate, der "Stiftung Rechnen" sowie der BMBF-Initiative "Wir bleiben schlau!".