Bis zum Ausbruch der Coronavirus-Krise ist der heimische Wintertourismus auf Rekordkurs gesteuert, jetzt liegt er darnieder. Per Ende Februar verbuchte die Branche bei den Nächtigungen gegenüber dem Jahr davor noch ein kräftiges Plus von 7,1 Prozent auf 53,2 Millionen, wie aus aktuellen Hochrechnungen der Statistik Austria hervorgeht. Mittlerweile sind so gut wie alle Hotels und Pensionen zu.Einen ...

