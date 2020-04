Oldenburg (ots) - In der aktuellen Situation leisten zahlreiche Ärzte und Pfleger, Kassierer, freiwillige Helfer, aber auch Nachbarn, Familie und Freunde sowie viele weitere Personen Großes. Für eine beträchtliche Zahl an Menschen sind sie derzeit die Helden des Alltags. CEWE möchte dabei unterstützen, diesen wichtigen Personen Danke zu sagen. Im Rahmen der Kampagne wirsagendanke kann die Postkarte von CEWE kostenlos an den ganz persönlichen Alltagshelden versendet werden. Direkt per App lässt sich diese ganz individuell gestalten: Einfach Layout auswählen, eigene Fotos und Grußworte einfügen und direkt an die gewünschte Person versenden. Auf diesem Wege lässt sich dem Empfänger die Wertschätzung überbringen, die in dieser Zeit so wichtig ist, auch wenn man sich aktuell nicht persönlich treffen kann. Der Gutschein-Code wirsagendanke ist pro Kunde einmalig einlösbar und steht für insgesamt 100.000 Postkarten zur Verfügung.So funktioniert es1. CEWE Fotowelt App herunterladen und öffnen und CEWE als Handelspartner auswählen.2. Produkt Postkarte Klassik auswählen und individuell gestalten.3. Als Zieladresse direkt den Empfänger eintragen. Falls diese nicht bekannt ist, kann die Postkarte auch zunächst an die eigene Adresse gehen und dann in gegebener Situation - etwa beim Einkauf oder am Eingang einer medizinischen Einrichtung übergeben werden.4. Am Ende des Bestellprozesses den Gutscheincode wirsagendanke eintragen.5. Abwarten und gemeinsam über die gelungene Überraschung freuen. Da Zusammenhalt gerade jetzt besonders wichtig ist, hofft CEWE auf eine rege Nutzung des Gutscheincodes und viele freudige Momente beim Blick in den Briefkasten oder der Übergabe der Karten.Mehr Informationen und Teilnahmebedingungen unter www.cewe.de/wirsagendanke.html (http://www.cewe.de/wirsagendanke.html).Pressekontakt:CEWE Stiftung & Co. KGaAChristian StamerjohannsLeiter UnternehmenskommunikationMeerweg 30-32, 26133 OldenburgTel.: 0441 404-3850presse@cewe.deOriginal-Content von: CEWE Stiftung & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111067/4562785