BERLIN (Dow Jones)--Die Maschinenbauer wollen den in Deutschland entwickelten Standard Umati (Universal Machine Tool Interface) ab sofort gemeinsam nutzen und weltweit durchsetzen. Darauf haben sich der Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken (VDW) und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) geeinigt. "Die branchen- und technologienübergreifende Vermarktung bringt unsere Kunden einen Riesenschritt voran", erklärte VDW-Geschäftsführer Wilfried Schäfer die neue Strategie während einer gemeinsamen Pressekonferenz der beiden Verbände in Frankfurt am Main.

Standard für den Datenaustausch auf Umati-Basis ist die Kommunikationsplattform OPC UA. 17 VDW-Projektpartner haben sich seit September 2017 an der Umati-Entwicklung beteiligt, etwa aus der elektrischen Antriebstechnik, die Kunststoff- und Gummimaschinen, die industrielle Bildverarbeitung, Metallurgy, Robotik und Werkzeugmaschinen.

Das Ziel der beiden Verbände ist, Anbietern in der ganzen Welt Umati als einheitlichen Maschinen-Standard anzubieten. Er soll noch im laufenden Jahr in der ersten Version veröffentlicht werden. "Wir rechnen schon in der zweiten Hälfte dieses Jahres mit den ersten konkreten Produkten, die den Kunden Konnektivität auf Basis der OPC UA Specification for Machine Tools zur Verfügung stellen", sagte VDW-Geschäftsführer Schäfer.

April 02, 2020 05:30 ET (09:30 GMT)

