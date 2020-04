NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Novartis auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 113 Franken belassen. Dass der Verkauf des US-Generika- und Dermatologiegeschäfts an Aurobindo am Veto der US-Kartellbehörde FTC gescheitert sei und nun nicht zustandekomme, werte er als leichte Enttäuschung, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 08:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



CH0012005267

NOVARTIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de