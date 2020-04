Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Thomas Rauch ist neuer Direktor der LUNIS Vermögensmanagement AG, so die LUNIS Vermögensmanagement AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ab dem 01. April wird er mit seinem Team die Niederlassung in Hamburg verstärken. ...

