Der Elektroroller-Hersteller Govecs hat den Münchner Zweirad-Servicedienstleister LiveCycle übernommen und verdreifacht damit sein Netzwerk an Verkaufs- und Servicestellen. Aber auch Kunden des Online-Shops sollen davon profitieren. Neben seinem Online-Shop verfügt Govecs Scooter bisher über drei Stores in Berlin, München und Stuttgart. Künftig wird es in diesen Städten jeweils einen zweiten Standort ...

