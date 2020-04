Die Papiere von Deutscher Bank und Commerzbank sind am Donnerstagvormittag gefragt. Mit Kursgewinnen von rund fünf Prozent gehören sie zu den Spitzenreitern im DAX beziehungsweise MDAX. Unterstützung liefert dabei unter anderem eine leicht positive Branchenstudie der US-Investmentbank JPMorgan. Die größten denkbaren Risiken durch die Covid-19-Krise seien im europäischen Bankensektor noch nicht eingepreist, so Analyst Kian Abouhossein in einer aktuellen Branchenstudie. In einem langfristigen Rezessionsszenario ...

