Im ersten Quartal stieg der Aktienumsatz an der Wiener Börse um fast 36 Prozent auf 21,7 Mrd. Euro, und der Leitindex ATX sackte im bisherigen Jahresverlauf 2020 um mehr als 37 Prozent ab. Der einzige Kursgewinner im prime market war der Schutzhandschuhhersteller Semperit mit einem Plus von 5 Prozent. Der Börsenwert der in Wien notierten Firmen (Marktkapitalisierung) schrumpfte per 31. März 2020 auf ...

