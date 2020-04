Diese Nachricht könnte den Bitcoin beflügeln

Das Coronavirus breitet sich weiter aus und die Sorgen um die wirtschaftlichen Folgen sind groß. Viele Anleger investieren deshalb wieder verstärkt in die Krisenwährung Gold. Aus diesem Grund ist das Interesse an Gold-Barren und -münzen derzeit so groß, dass die Nachfrage kaum noch bedient werden kann.

Lieferengpässe bei Gold

Hinzu kommt, dass es wegen des Coronavirus Lieferengpässe gibt, denn Goldminen in Südafrika sowie viele Prägeanstalten in Südafrika und Kanada werden aus Angst vor einer Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend geschlossen. Diese Entwicklung dürfte nicht nur dem Goldpreis weiteren Kursauftrieb bescheren, sondern auch den Krypto-Währungen wie vor allem dem Bitcoin in die Karten spielen. Zahlreiche Krypto-Fans sehen im Bitcoin eine gute, wenn nicht sogar bessere Alternative zum Gold.

