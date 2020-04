FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert die Prüfung ihrer geldpolitischen Strategie wegen der Corona-Pandemie um sechs Monate. Der Abschluss dieser Prüfung sei daher erst für Mitte 2021 zu erwarten, teilte die EZB mit. Die "Zuhör"-Veranstaltungen der EZB sollen entsprechend erst in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, wobei die EZB die Bürger ermuntert, Fragen und Meinungen weiterhin auf elektronischem Wege zu schicken. Das geldpolitische Forum in Sintra findet in diesem Jahr erst vom 10. bis 12. November statt.

April 02, 2020 06:31 ET (10:31 GMT)

