TÜBINGEN, Deutschland and BOSTON, April 02, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CureVac AG, ein biopharmazeutisches Unternehmen und Pionier in der präklinischen und klinischen Entwicklung mRNA-basierter Arzneimittel, hat heute bekanntgegeben, dass Jean Stéphenne, bislang stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats, mit sofortiger Wirkung zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt worden ist. Jean Stéphenne ist seit September 2015 Mitglied des Gremiums.



Jean Stéphenne, MSc, MBA, war Vorsitzender und Präsident von GSK Biologicals. Er begann seine Karriere bei SmithKline-Rit, wo er die Funktion des Vorsitzenden und Chief Executive Officer ausübte. Von 1997 bis 2000 war er als Präsident der Union Wallonne des Entreprises (UWE) tätig. Darüber hinaus war er Vorsitzender der BESIX Group S.A./N.V. und der TiGenix N.V. Derzeit ist er im Verwaltungsrat verschiedener Life-Science-Unternehmen tätig, darunter bei Bone Therapeutics, Vaxxilon und Bepharbel. Zudem leitet er das Board of Directors von Nanocyl, einem Unternehmen, das auf Kohlenstoff-Nanoröhren für Batterien und Polymere spezialisiert ist.

Dietmar Hopp, durch seine Beteiligungsgesellschaft dievini Hopp Biotech holding GmbH & Co. KG Hauptinvestor von CureVac, sagt: "Wir sind seit 2005 stark in CureVac investiert, weil wir davon überzeugt sind, dass die Vielseitigkeit der mRNA es möglich macht, Impfstoffe und Medikamente gegen eine Vielzahl von zum Teil schwersten Erkrankungen zu entwicklen. Die derzeitige Pandemie zeigt, wie dringend ein Impfstoff gegen das Coronavirus benötigt wird, um Menschen weltweit so bald wie möglich zu erreichen und zu schützen. Jean kennt das Unternehmen seit vielen Jahren. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Gesundheitswesen und seiner großen Expertise im Bereich der Impfstoffentwicklung ist er der richtige Aufsichtsratsvorsitzende für CureVac."

Jean Stéphenne ergänzt: "Für mich ist es eine große Ehre, zum Aufsichtsratsvorsitzenden von CureVac gewählt worden zu sein, insbesondere in Zeiten, in denen die mRNA-Technologie dazu beitragen kann, Situationen wie die COVID-19-Krise zu überwinden. CureVac ist ein führendes Biotechnologie-Unternehmen mit einer umfassenden Expertise auf diesem Gebiet. Wir alle sind davon überzeugt, dass es CureVac gelingt, einen schützenden mRNA-basierten Impfstoff gegen das Coronavirus sowie wirksame Therapeutika gegen viele andere Krankheiten zu entwickeln, um Menschen weltweit zu helfen."

Über CureVac AG

CureVac ist ein führendes biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologieoder bei Twitter unter @CureVacAG .