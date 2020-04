Die Lufthansa verhandelt nach Informationen von Insidern mit der Bundesregierung nicht nur über Finanzhilfen in Form von Krediten, sondern auch über eine Staatsbeteiligung. Es gehe um einige Milliarden Euro, sagten mehrere Personen mit Kenntnis des Vorgangs der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Beteiligt an den Gesprächen sei auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...