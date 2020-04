London (www.anleihencheck.de) - Adrian Hull, Head of Fixed Income, und Stephen Jones, Chief Investment Officer bei Kames Capital, kommentieren die aktuelle Marktsituation.Adrian Hull, Head of Fixed Income bei Kames Capital:Hohes Volumen neuer Anleihen im IG-Bereich"Die Spreads im Investment-Grade-Bereich liegen mittlerweile über dem Niveau der Krise in der Eurozone von 2012. Dies stellt eine gute Chance in diesem Segment dar. Viele Großkonzerne mit gutem Rating wie Coca-Cola, Intel und HSBC haben neue Anleihen begeben, nachdem die US-Notenbank FED die monetären Schleusen geöffnet hat. Zwischen Anfang Januar und Ende März lag das Volumen neuer Anleihen im Investmentgrade-Bereich allein in den USA bei 750 Mrd. Dollar - so viel wie noch niemals zuvor in einem Quartal. Wir tendieren dazu, die Neubewertung als Gelegenheit zu nutzen, um Anleihen solider Investmentgrade-Emittenten zu kaufen, deren Schulden infolge der allgemeinen Neubewertung der Kreditspreads neu berechnet wurden und nicht als Möglichkeit zu betrachten, notleidende Kredite zu größeren Spreads zu kaufen." ...

