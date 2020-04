Wien (www.anleihencheck.de) - Es fällt schwer, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie in Worte zu fassen, so Ingrid Szeiler, CIO der Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. (Raiffeisen KAG).Sowohl Infektions- als auch Opferzahlen würden weltweit steigen, was beispiellose Maßnahmen notwendig mache. Demokratie und Freiheitsrechte würden vielerorts eingeschränkt und das Leben des Einzelnen werde in einen fundamentalen Modus gedrängt. Sich den Kopf über taktische Risikomaßnahmen bei Kapitalveranlagungen zu zerbrechen, erscheine dabei fast nebensächlich. Die Verantwortung für Kundengelder zählt gerade auch in diesem Ausnahmezustand zu unserer Sorgfaltspflicht, weshalb wir die volle Konzentration darauf richten, diese Phase bestmöglich zu meistern; dabei müssen wir uns eingestehen, dass wir weder den weiteren Verlauf der Pandemie noch die wirtschaftlichen Auswirkungen seriös einschätzen können, so die Experten der Raiffeisen KAG. ...

