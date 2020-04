Die Lage in den USA spitzt sich fast täglich zu und die jüngsten Daten aus Industrie und Wirtschaft spiegeln es deutlich:Dem jüngsten Bericht des Arbeitsmarktdienstleisters Automatic Data Processing (ADP) zur Folge, wurden im März allein im Privatsektor Landwirtschaft 27 000 Stellen gestrichen. Dienstleistungsunternehmen strichen 18 000 Stellen, das verarbeitende Gewerbe 9 000, Handel, Transport und dem Bergbau 37 000 und im Bau 16 000. Für einen Lichtblick sorgte das Gesundheitswesen, wo 48 000 Stellen geschaffen wurden. Auffallend ist der Rückgang um 90 000 Jobs bei kleineren und mittelgroßen Betrieben, die weniger als 5 000 Mitarbeiter beschäftigen.Wie stark Corona auf die Industrie durchschlägt zeigt der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) welches im März um 1,0 Prozentpunkte auf 49,1 % nachgab. Noch deutlicher machte sich Corona beim Einkaufsmanagerindex (PMI) bemerkbar, dessen Index von 50,7 auf 48,5 Punkte absackte. Das ist klares Rezessionsterrain. Fazit: Die Arbeitsmarktkomponente brach so stark ein wie zuletzt vor zehn Jahren, und die Unterindikatoren für die Produktion verzeichneten den stärksten Rückgang seit der Finanzkrise.

