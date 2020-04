London (www.fondscheck.de) - M&G Investments stärkt sein Vertriebsteam und ernennt Marc Schlamann (37) zum Sales Director für den deutschen und österreichischen Markt, so M&G Investments in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Schlamann ist seit 1. April von Frankfurt aus für die Betreuung und den Ausbau der Kundenbeziehungen mit Vermögensverwaltern, Vermögensverwaltungseinheiten von Banken und Sparkassen, unabhängigen Finanzdienstleistern und Maklerpools in Süddeutschland und Österreich zuständig. Er berichtet an Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria bei M&G. ...

