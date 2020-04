Columbus, Ohio (ots/PRNewswire) - CAS, eine auf wissenschaftliche Informationslösungen spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, arbeitet weltweit mit Forschungs- und Technologieorganisationen zusammen, um die komplexen Herausforderungen von COVID-19 zu bewältigen.Zur Unterstützung von Handlungsaufrufen des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses und von Innovationsführern auf der ganzen Welt hat CAS gerade einen Open-Access-Datensatz chemischer Verbindungen mit bekannter oder potenzieller antiviraler Aktivität veröffentlicht, um Forschung, Data Mining und Analyseanwendungen zu unterstützen.Der neue COVID-19-Datensatz von CAS für antivirale Verbindungen enthält fast 50.000 chemische Substanzen, die aus dem CAS REGISTRY® zusammengestellt wurden und deren antivirale Aktivität in der veröffentlichten Literatur beschrieben wird oder die strukturell den bekannten antiviralen Substanzen ähnlich sind. Verwandte Metadaten, wie die CAS Registry Number®, physikalische Eigenschaften und eine Verbindungstabelle für jede Substanz, werden ebenfalls bereitgestellt. Der Datensatz ist die erste Sammlung chemischer Stoffe, die dem offenen Forschungsdatensatz zu COVID-19, "CORD-19", des Allen Institute for AI zur Verfügung gestellt wurde. Er kann auch direkt von CAS heruntergeladen werden."Ich bin den Forschern und medizinischen Fachleuten an der Frontlinie des Kampfes gegen COVID-19 zutiefst dankbar. CAS setzt sich voll und ganz dafür ein, unsere Inhalte, Technologien und unser Fachwissen in jeder erdenklichen Weise nutzbar zu machen, um sie bei der Bewältigung dieser Herausforderung und der Rettung von Leben zu unterstützen", sagt Manuel Guzman, Präsident von CAS. "Dieser erste, von unserem Wissenschaftlerteam kuratierte Datensatz wird es Forschern, aber auch neuen Technologien wie der künstlichen Intelligenz ermöglichen, neue Verbindungen zwischen bereits veröffentlichten chemischen Forschungen herzustellen, um die Behandlung dieser Krankheit hoffentlich zu beschleunigen. Wir freuen uns über Anfragen von Projektteams, die von zusätzlichen Daten oder Dienstleistungen zur Unterstützung des Kampfes gegen COVID-19 profitieren würden."Da die routinemäßige Verfügbarkeit eines zugelassenen Impfstoffs für COVID-19 wahrscheinlich noch mehr als ein Jahr in der Zukunft liegt, konzentriert sich ein Großteil der kurzfristigen therapeutischen Forschung auf antivirale Therapien, die die Symptome lindern und die Genesung beschleunigen können. Die kuratierte Sammlung bekannter und potenzieller antiviraler Verbindungen, die CAS entwickelt hat, bietet einen Pool von Kandidatenmolekülen. Diese könnten, wenn sie sich als aktiv gegen COVID-19 erweisen, als Kurzzeitbehandlungen eingesetzt werden.Informationen zu CASCAS, eine auf wissenschaftliche Informationslösungen spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, arbeitet weltweit mit F&E-Organisationen zusammen, um umsetzbare Erkenntnisse zu liefern, die bei der Planung, der Innovation und dem Schutz ihrer Innovationen sowie bei der Vorhersage der Entwicklung neuer Märkte und Möglichkeiten helfen. Wissenschaftliche Forscher, Patentfachleute und Wirtschaftsführer auf der ganzen Welt in kommerziellen, akademischen und staatlichen Bereichen verlassen sich auf unsere Lösungen und Dienstleistungen für informierte Forschung und Strategien. Nutzen Sie unsere unvergleichlichen Inhalte, unsere spezialisierte Technologie und unsere unübertroffene menschliche Expertise, um Lösungen zu entwickeln, die Ihrem Unternehmen einen Informationsvorteil verschaffen. Mit mehr als 110 Jahren Erfahrung weiß niemand mehr über wissenschaftliche Informationen als CAS. Erfahren Sie mehr unter www.cas.org.Pressekontakt:Tina Tomeocas-pr@cas.orgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1029755/CAS_Logo.jpgOriginal-Content von: CAS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73267/4562933