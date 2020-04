HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Grenke auf "Buy" mit einem Kursziel von 116 Euro belassen. Das Neugeschäft des Leasingunternehmens wachse weiterhin, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Margen seien besser als erwartet ausgefallen und die Aktie biete hohes Potenzial./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.04.2020 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161N30

