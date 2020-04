FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank (EZB) verlängert wegen der Corona-Krise den Zeitraum für die Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie um sechs Monate. Derzeit konzentrierten die sich die Beschlussgremien, EZB-Mitarbeiter und die nationalen Notenbanken im Euroraum auf die Bewältigung der Herausforderungen durch die Virus-Pandemie, teilte die EZB am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Termin für den Abschluss der Strategieüberprüfung wurde daher von Ende 2020 auf Mitte 2021 verschoben.



Die damit verbundenen Diskussionsveranstaltungen mit der Öffentlichkeit sollen in der zweiten Jahreshälfte stattfinden. Die Währungshüter riefen die Bürger dazu auf, sich weiter online auf dem Portal "Die EZB hört zu" zu beteiligen. Dies sei bis Ende August möglich. Jährliche EZB-Konferenz im portugiesischen Sintra wurde auf den 10. bis 12. November verlegt.



Die Notenbank hatte Anfang des Jahres beschlossen, eine umfassende Überprüfung ihrer geldpolitischen Strategie auf den Weg bringen. Die EZB will dabei ihre Formulierung von Preisstabilität ebenso unter die Lupe nehmen wie das geldpolitische Instrumentarium und ihre gesamte Kommunikation./mar/DP/jsl

