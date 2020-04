FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen geringen Passagieraufkommens konzentriert die Fraport am Flughafen Frankfurt die gesamte Abfertigung im Terminal 1. Ab dem 7. April wird das Terminal 2 bis auf weiteres nicht für die Passagierabfertigung genutzt, wie der Flughafenbetreiber mitteilte. Auch das Parkhaus am Terminal 2 wird ab diesem Zeitpunkt geschlossen.

Fraport hat bereits mehrere Schritte unternommen, um die Terminal-Infrastruktur dem angesichts der Coronavirus-Pandemie sinkenden Fluggastaufkommen anzupassen. Ab dem 7. April werden alle Check-in-Prozesse im Terminal 1 Halle B gebündelt. Passagiere erreichen von hier aus nach der Sicherheitskontrolle die weiter betriebenen Bereiche an den Flugsteigen A und B.

"Die Coronakrise entwickelt sich weiter außerordentlich dynamisch. Als Betreiber passen wir kontinuierlich die Infrastruktur des Flughafens Frankfurt an diese Situation an. Mit dem absehbaren Auslaufen der Rückholflüge wird das Aufkommen am Standort bei einem Minus von etwa 95 Prozent liegen. Deshalb konzentrieren wir alle Abfertigungsprozesse ab dem 7. April im Terminal 1", sagte ein Fraport-Sprecher.

April 02, 2020

