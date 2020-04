Die Aktienmärkte, insbesondere in den USA, sind in den letzten Tagen gestiegen, nachdem die US-Regierung ein massives Konjunkturprogramm angekündigt hat. Das kaufe ich aber niemandem ab. Ich glaube, die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr die größte jemals in Friedenszeiten verzeichnete Kontraktion erleben. Die Aktienmärkte preisen dies nicht ein. Versteh mich nicht falsch, ich freue mich über die massiven Konjunkturpakete weltweit. Sie werden der Weltwirtschaft helfen, sich recht schnell zu erholen, ...

