Köln (ots) - Die Europäische Fachhochschule (EUFH) hat reagiert und setzt zu 100 Prozent auf online - bei den Studierenden und beim Personal.Das Coronavirus hat uns alle fest im Griff. Weltweit stehen die Bevölkerung und die Wirtschaft vor Herausforderungen, die unlösbar scheinen und zum Teil sind. Auch der Bildungsbereich muss neue Wege gehen. Die EUFH hat auf die rasante Ausbreitung des COVID-19 reagiert und hat den Lehrbetrieb sowie den Hochschulbetrieb komplett auf online gesetzt."In Krisenzeiten, wie wir sie derzeit mit dem Ausbreiten des Coronavirus erleben, ist Erfindergeist gefragt", sagt Prof. Julia Siegmüller, Vizepräsidentin für Akademische Angelegenheiten an der EUFH am Standort Rostock. "Glücklicherweise setzt die EUFH schon lange auf Onlinelehre. Daher konnten wir flexibel auf den Beschluss der Länder reagieren."Um die Gesundheit der Mitarbeitenden nicht zu gefährden, hat die EUFH, die zur Klett-Gruppe gehört und in den Bereichen Gesundheit sowie Management Bachelor- und Master-Studiengänge anbietet, umgehend reagiert. Schon am selben Tag, an dem Schulen, Universitäten, Hochschulen sowie Kitas in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern geschlossen wurden, hat sie für sämtliche Mitarbeitende das mobile Arbeiten ermöglicht. Lediglich ein Krisenstab von ca. 20 Mitarbeitenden arbeitet derzeit noch direkt in den Gebäuden der Hochschule - jedoch im Wechsel, damit der Schutz weiterhin gewährleistet ist. Die meisten Mitarbeitenden waren ohnehin schon mit Laptops ausgestattet und konnten daher problemlos auf mobiles Arbeiten von zu Hause aus umsteigen."Nach den ersten zwei Wochen können wir mit Stolz sagen, dass der digitale Transfer sowohl im Austausch mit den Studierenden sowie auch unter den Mitarbeitenden erfolgreich ist", so Prof. Julia Siegmüller. Auch die nächste Herausforderung ist schon gemeistert: Der Studienstart zum Sommersemester 2020 ist komplett digital realisiert. Hierzu haben alle Mitarbeitenden aus den Bereichen Lehre, Hochschulmanagement, Studienberatung, Marketing und Vertrieb auf Hochtouren gearbeitet und die bereits bewährten Online Tools kurzfristig auch für die analog geplante Präsenzlehre eingesetzt. Der Wechsel auf 100 Prozent digitale Lehre ist für die Mitarbeitenden der EUFH eine Ausweitung bereits bekannter Lehrformen. Schon seit 2017 integriert die EUFH Online-Lehre in die verschiedenen Studienkonzepte und verfügt über das notwendige Know-how. "Unsere Erfahrung im Bereich Online-Lehre hat uns in diesen ungewissen Zeiten einen großen Vorsprung verschafft", so Siegmüller. "Das, was wir bisher unseren Studierenden als didaktische Variante anbieten konnten, wird jetzt zur Hauptform der Lehre an der EUFH."Die Studierenden treten regelmäßig interaktiv mit ihren Dozenten in Kontakt. Und wer sich für das Studium an der EUFH interessiert, hat jederzeit die Möglichkeit, über Chats oder virtuelle Meetings mit den Kollegen aus der Studienberatung sowie der Unternehmenskooperation zu kommunizieren. Auch bietet die Hochschule sämtliche Info-Veranstaltungen online an. Selbst das sogenannte Schnupperstudium der EUFH gibt es weiterhin. Nur trifft man sich jetzt dafür im virtuellen Campus mit dem EUFH-Team und den anderen Interessierten und nicht wie sonst vor Ort am Campus in Aachen, Brühl, Köln, Neuss, Rheine oder Rostock.Über die EUFH:Die Europäische Fachhochschule (EUFH) ist eine staatlich anerkannte Hochschule und Teil der Klett Gruppe, eines der führenden Bildungsunternehmen in Europa. Sie bietet duale und berufsbegleitende Bachelor- sowie Masterstudiengänge im Management und Gesundheitsbereich an. Dabei kann man zwischen breitgefächerten und branchenspezifischen Studiengängen wählen. Die EUFH hat Standorte in Aachen, Brühl, Köln, Neuss, Rheine und Rostock.Pressekontakt:Verena GeierEuropäische Fachhochschule Rhein/Erft GmbHFB Angewandte GesundheitswissenschaftenNeusser Straße 9950670 KölnTel. 0221 5000330-18E-Mail: v.geier@eufh.deOriginal-Content von: EU|FH Europäische Fachhochschule Rhein / Erft GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127240/4562981