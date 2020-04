Einbecker Brauhaus AG: Corporate News - Jahresergebnis 2019 - Einbecker Brauhaus AG entwickelt sich besser als der MarktDGAP-News: Einbecker Brauhaus AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Hauptversammlung Einbecker Brauhaus AG: Corporate News - Jahresergebnis 2019 - Einbecker Brauhaus AG entwickelt sich besser als der Markt02.04.2020 / 13:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Im Geschäftsjahr 2019 setzte die Einbecker Brauhaus AG insgesamt 539.040 hl Bier ab (-3,4 %). Der Absatz der Eigenmarken im Inland betrug 424.624 hl gegenüber 430.467 hl im Vorjahr (-1,4 %) und entwickelte sich damit besser als der Gesamtbierabsatz in Deutschland.Die Umsatzerlöse liegen bei TEUR 30.981, hierbei ist die Kürzung um die Biersteuer nach BilRUG berücksichtigt. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 449.067,53.Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 9. Juni 2020 (die als Online-Hauptveranstaltung stattfindet) vor, abweichend zum Ergebnisverwendungsvorschlag im festgestellten Jahresabschluss aufgrund der aktuell nicht absehbaren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen durch die Corona-Krise, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 249.067,53 auf neue Rechnung vorzutragen.Einbeck, den 2. April 2020Martin Deutsch Vorstand02.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Einbecker Brauhaus AG Papenstraße 4-7 37574 Einbeck Deutschland Telefon: +49 5561 797-0 Fax: +49 5561 797-119 E-Mail: info@einbecker.com Internet: www.einbecker.de ISIN: DE0006058001 WKN: 605800 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hannover (Mittelstandsbörse Deutschland) EQS News ID: 1014259Ende der Mitteilung DGAP News-Service1014259 02.04.2020