Die Stimmung an den Börsen ist heute wieder deutlich besser. Dementsprechend geht es in DAX, MDAX & Co mit zahlreichen Aktien, die an den vorangegangenen Handelswochen stark unter Druck geraten sind, kräftig bergauf. Bei den Anteilscheinen des Düngemittel- und Salzproduzenten K+S sind es sogar satte acht Prozent.Ein Grund hierfür könnte sein, dass sich nun verstärkt Leerverkäufer mit K+S-Aktien eindecken müssen. Dies treibt den Kurs weiter nach oben. Innerhalb der letzten zwei Wochen ist die Shortquote ...

Den vollständigen Artikel lesen ...