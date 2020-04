Angesichts schwacher Geschäfte in der Corona-Krise traut sich nun auch der Medzintechnikanbieter Carl Zeiss Meditec keine Prognose mehr für sein Geschäftsjahr zu. "Eine verlässliche Vorhersage der Geschäftsentwicklung ist derzeit nicht möglich." Sobald eine neue Prognose möglich ist, werde diese unverzüglich veröffentlicht.Nach dieser Nachricht zogen sich am Donnerstag weitere Anleger zurück, die die Papiere bis zum Dienstag fleißig gekauft und so auf ein Zwischenhoch von 92,65 Euro getrieben hatten. ...

