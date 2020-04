Wollerau, Schweiz (ots) - DAS SCHWEIZER SKI ALPIN TEAM GEWINNT DIE NATIONENWERTUNG UND BEENDET DAMIT DIE 30-JÄHRIGE DOMINANZ ÖSTERREICHS.Nach 31 Jahren ist das Schweizer Ski Alpin Team wieder an der Spitze. Mit mehr als 1000 Ranglistenpunkten Unterschied zum zweitplatzierten Österreich, gewann das von X-Bionic gesponserte Team die Nationenwertung. Auch in den Einzel Speed-Disziplinen dominierten die Schweizer Athleten.«Die Saison 2019/2020 war eine historische für das Schweizer Ski Alpin Team und X-Bionic. Zehn Podiumsplätze mehr als im Vorjahr, trotz acht Rennen weniger, fünf Einzelsiege und der Sieg in der Nationenwertung sind sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance, den eigenen Rekord im nächsten Jahr zu übertreffen.» Kommentierte Christian Zingg, Geschäftsführer Swiss Ski Pool.Im September, vor dem Start der Skisaison 2019/2020, traf sich das Schweizer Skiteam mit X-Bionic, um den neuen X-Bionic Energy Accumulator 4.0 dem härtesten Test den es gibt auszusetzen, dem Audi Windkanal. Der Energy Accumulator 4.0 setzte nicht nur einen neuen persönlichen Geschwindigkeitsmassstab für X-Bionic, sondern übertraf auch alle zuvor getesteten Produkte und setzte somit einen neuen Standard für die Aerodynamik.Ausgestattet mit der rekordbrechenden funktionalen Skiunterwäsche (https://www.x-bionic.com/de/energy-accumulator) gewann das Schweizer Ski Alpin Team so viele Podium Plätze in einer einzigen Saison wie seit 1992 nicht mehr!«Dies ist ein grossartiges Ergebnis für die Mannschaft. 20 Jahre Forschung qualifizieren den Energy Accumulator 4.0 für diesen Erfolg und machten ihn zur schnellsten Ausrüstung auf dem Markt.». Kommentierte Aitor Henao Soto, Head of Marketing & Communications für X-Bionic.Die komplette Pressemitteilung und Fotos können Sie hier finden: http://media.pr.keystone-sda.ch/Projekte/April+2020/X+Bionic+Swiss+SkiKontakt:Aitor Henao Soto, Head of Marketing & Communications, X-Bionic -aitor.henao@X-BIONIC.comOriginal-Content von: X-Technology Swiss R&D AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100068561/100845571